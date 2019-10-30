«الإمارات للتخطيط الاستراتيجي» تطلق أول إصداراتها

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في معرض الشارقة الدولي للكتاب ضمن المؤسسات الرسمية للمرة الأولى ترسيخاً لحضورها النوعي وسط الفعاليات الثقافية الكبرى.

وعلى مدى فترة المعرض ستقوم الجمعية بتوزيع نسخ مجانية من مجلتها الفصلية «الإمارات غداً» على زوار جناحها رقم 011 بالقاعة 5.

وقد احتفى العدد الأخير من المجلة بشخصية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بوصفه قائداً استشرافياً راهن على الثقافة وبناء عقل الإنسان منذ وقت مبكر، واستطاع بنجاح باهر تحويل الشارقة إلى أيقونة جمال وفن وإبداع ثقافي متعدد، فضلاً عن دوره المشهود في شحذ المعارف من خلال الاهتمام بالكتاب تأليفاً ونشراً ومعارض، فضلاً عن تشييد مدينة الشارقة الجامعية منارة للعلم والبحوث، بما يضعه في مصاف القادة صناع المستقبل المشرق بامتياز.

وبهذه المناسبة قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن من العلامات البارزة لمشاركة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل في معرض هذا العام إطلاق كتاب من تأليف طالبة موهوبة هي أصول عمر السويدي بعنوان «قلم.. رصاص يكتشف وحبر يخطط»، الذي صدر حديثاً كأول كتاب تتبنى نشره الجمعية بدعم وتوجيه من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الرئيس الفخري للجمعية، ويقع في نحو 100 صفحة ملونة وفاخرة تحوي معلومات أساسية ميسّرة عن أسس ومناهج التخطيط الاستراتيجي الشخصي.