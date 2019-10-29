نجوم الثقافة غداً في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق صباح غد، بمشاركة نجوم الأدب والفن العالمي، وبحضور 2000 دار نشر من 81 دولة، فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 9 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، مستضيفة 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة.

واختار المعرض هذا العام، شعاره «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، ليحتفي بالشارقة، عاصمة عالمية للكتاب، ويكون بمثابة التأكيد على مشوار التعاون الطويل والمثمر، الذي يربط جميع الجهات والمؤسسات الثقافية في الشارقة.

ضيوف

ويجمع المعرض في دورته الجديدة، التي تحتفي بالمكسيك ضيف شرف، أدباء وفنانين وإعلاميين كباراً، يشاركون للمرة الأولى في تاريخ المعرض، حيث يستضيف الإعلامي الأمريكي الشهير، ستيف هارفي، والروائي العالمي أورهان باموك، الحاصل على جائزة نوبل للأدب، وروبن شارما، الخبير العالمي في التنمية الذاتية وبناء القادة، إلى جانب الروائية الحاصلة على جائزة البوكر العالمية جوخة الحارثي، وغيرهم من النجوم والأدباء.

ويستضيف المعرض نخبة من المبدعين العرب والعالميين، منهم الروائيين الجزائريين واسيني الأعرج وأحلام مستغانمي، والروائي المصري أحمد مراد، كما يقدم المعرض لجمهور الأدب، الروائية العراقية أنعام كجة جي، والروائي والمترجم الجزائري الحبيب السائح، والشاعر المصري هشام الجخ، والشاعر الكويتي فيصل العدواني، والشاعر السعودي محمد السكران، والروائي الأردني جلال برجس، والأديبة الكويتية بثينة العيسى.

وسيكون زوار المعرض على موعد مع الكاتب مارك مانسون، والروائية الإيطالية إليازبيثا دامي، والروائية البريطانية إيلا واكاتاما ألفريا، والروائية الأمريكية بيرنيس ماكفادن، ومن الهند يشارك كلّ من الروائية آنيتا ناير، والممثل غولشان غروفر، والشاعر جييت ثاييل وآخرين.

فعاليات

ويشهد المعرض هذا العام، تنظيم 987 فعالية متنوعة، تتوزّع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهو التي يحتضنها ركن الطهو، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأعمال المسرحية، إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة (كوميكس)، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.

كما يستضيف المعرض، ضمن فعاليات الطفل، 409 فعاليات، يقدمها 28 ضيفاً من 13 دولة عربية وأجنبية، ليقدموا مزيجاً متكاملاً من الورش في مختلف الحقول المعرفية والثقافية والترفيهية.

وعلى صعيد الأعمال المسرحية، يستضيف المعرض أعمالاً مسرحية، يقدمها 17 ضيفاً من 8 بلدان عربية وعالمية.

القصص المصورة

ينظم المعرض منصة رسوم القصص المصورة (كوميكس)، التي تعقد طيلة أيام الحدث 66 فعالية، يقدمها 5 ضيوف، من 4 بلدان، منهم الفنان أحمد الرفاعي من الكويت، والفنان علي كشواني من الإمارات، بالإضافة إلى عرض 11 فيلماً من أشهر الأفلام السينمائية المأخوذة عن قصص مصورة، أمثال «الفهد الأسود»، و«كابتن أمريكا»، و«الرجل العنكبوت»، وغيرها.

وينظم المعرض حفلات توقيع كتب لأكثر من 250 كتاباً في الشعر والرواية والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة، والدراسات النقدية والأكاديمية، وتطوير الذات والمسرح وكتاب الطفل

مؤتمر المكتبات

يستضيف المعرض، الدورة السادسة من مؤتمر المكتبات السنوي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، يومي 6 و7 نوفمبر، حيث سيعقد خلال المؤتمر، سلسلة فعاليات، يشارك بها 400 متخصص من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ودولٍ أخرى.