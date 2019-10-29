نخبة جديدة من مؤلفات سلطان القاسمي

المصدر: الشارقة - البيان

تقدم «منشورات القاسمي» نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لزوار معرض الشارقة للكتاب، لتضيف إلى المكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار.

وهي: «رأس الأمير مقرن»، الرواية التي تمثل إضافة نوعية إلى «موسوعة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي البحثية» في تقصي أحداث التاريخ العربي والإسلامي، وكتاب «حكم قراقوش، مباحث في حكم التاريخ» الذي يكشف عن كثير من الزيف الذي أحاط بقراقوش.

وتشمل قائمة مؤلفات سموه كتاب «نظم الفوائد في سيرة ابن ماجد»، الكتاب الذي يستكمل فيه سموه جهده البحثي في تصحيح التاريخ العربي والإسلامي، خاصة فيما يتعلق بسيرة البحار العربي أحمد بن ماجد.

وكان سموه قد أصدر قبل نحو عقدين كتابه الموسوم «بيان للمؤرخين الأماجد في براءة ابن ماجد» تحديداً في سنة 2000م، واستعاد سموه في المقدمة، محاضرة له، كأستاذ لتاريخ الخليج العربي الحديث في جامعة الشارقة.

أما في «فيليب العربي»، الكتاب المعرفي العلمي المختصر والمكثف، فيتناول سموه حياة الإمبراطور الروماني فيليب العربي الذي ذاع صيته بقوة شخصيته وأثره في الحياة السياسية في الإمبراطورية الرومانية. في حين يأتي كتاب «مدخلات سلطان» من إعداد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ليقدم محتوى مداخلات سموه عبر برنامج «الخط المباشر».