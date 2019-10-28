600 إصدار من «كلمات» لجهات خيرية يونانية

المصدر: أثينا - البيان

أهدت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، 600 كتاب لأطفال ترعاهم منظمات خيرية يونانية، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع التسامح»، الذي تنظمه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في اليونان.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مبادرة «تبنى مكتبة»، التي تهدف إلى دعم الأطفال العرب اللاجئين والنازحين، عبر تزويدهم بالكتب العربية والمواد المعرفية، لتمكينهم من المحافظة على لغتهم وموروثهم الثقافي العربي، خلال وجودهم خارج بلدانهم الأصلية.

وتشمل قائمة المنظمات المستفيدة، مؤسسة «وي نيد بوكس» ومؤسسة «هوم بروجيكت» و«مكتبة ليفاديا المركزية العامة» و«إيليا بروجيكت» و«شبكة حقوق الأطفال» المختصة بالتعليم والتنمية المجتمعية، ومؤسسة «ستار فيش فاوندايشن» المهتمة بتأمين الحاجات الأساسية من الغذاء واللباس.

وقال محمد مير الرئيسي سفير الدولة لدى اليونان: «إن الرؤية التي تنطلق منها دولة الإمارات في مختلف علاقاتها مع بلدان العالم، تتجسد في التسامح، وتعزيز قيم الخير والمحبة والسلام، وهذا يظهر محلياً، وعلى أرض الواقع، بين أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات، وينعكس بهذا النوع من الفعاليات واللقاءات التي تؤكد أثر المعرفة والثقافة في بناء جسور التواصل والحوار مع مجمل حضارات وبلدان العالم».