«ثقافية أبوظبي» تحتفي بـ«رواد المشرق» في برنامج نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 4 فعاليات ثقافية متنوعة تحت شعار «تواصل مستمر» خلال الفترة من 24 ولغاية 30 نوفمبر المقبل، في إطار جهودها لترسيخ الثقافة العربية وتعزيز الحوار بين الحضارات.

وتقام الفعاليات في المجمّع الثقافي في منطقة الحصن وسط أبوظبي، وتتضمن مجموعة من الأنشطة من ضمنها ندوة «رواد المشرق - الرحالة الغربيون والجزيرة العربية»، بمشاركة كوكبة بارزة من المستشرقين والمتخصصين في تاريخ وثقافة المنطقة، يصاحبها معرض يقدم بأسلوب مبتكر عروضاً ومقتنيات تاريخية نادرة ومجموعة واسعة من الكتب والوثائق. كما يقام خلال الأسبوع النسخة السابعة من مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة تحت عنوان «كلمة إلى العالم» بمشاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين في الترجمة.

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يأتي تنظيمنا لهذه المجموعة من الفعاليات الثقافية في إطار استراتيجية الدائرة لترسيخ الثقافة العربية ومكوناتها، عبر مناقشات يقودها رواد الثقافة من العالم، في موضوعات تتعلق بمد جسور التواصل والحوار مع الثقافات الأخرى». وتابع: «تدعم هذه الفعاليات أيضاً قيم التسامح الذي تحتفي به الدولة هذا العام، حيث نحرص في الدائرة على طرح مبادرات تسهم في التعريف بالثقافات المختلفة التي توجد بيننا وتعزيز أواصر الترابط فيما بينها».

24 - 25

وتنطلق هذه الفعاليات بندوة «رواد المشرق - الرحالة الغربيون والجزيرة العربية»، التي تستمر على مدار يومي 24 و25 نوفمبر لمناقشة كتابات الرحالة الغربيين وتجاربهم، والإشكاليات والتحديات التي واجهوها أثناء تفاعلهم مع سكان الجزيرة العربية في إطار الوضع التاريخي للمنطقة.

وتزامناً مع الندوة، يأخذ معرض «رواد المشرق - الرحالة الغربيون والجزيرة العربية»، الذي يستمر من 24 ولغاية 30 نوفمبر، الجمهور في ورش عمل شيقة وعروض بأساليب مبتكرة لمقتنيات تاريخية نادرة ومجموعة واسعة من الكتب والوثائق التاريخية.

أمّا مؤتمر أبوظبي الدولي السابع للترجمة، الذي يُقام يومي 26 و27 نوفمبر، فيشتمل على جلسات نقاشية حول الترجمة العربية وموقع اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى. ويشهد مؤتمر أبوظبي الدولي السابع للترجمة إطلاق مشروع «كلمة» مبادرته للترجمة من اللغة العربية إلى لغات أجنبية أخرى.

2019

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنظم فعاليات الدورة الثانية من معرض الظفرة للكتاب في الفترة من 25 ولغاية 29 نوفمبر 2019 في مدينة زايد.