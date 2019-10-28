14 عملاً بالدورة 19 لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل

المصدر: الشارقة-البيان

بدأت جمعية المسرحيين في الإمارات، الاستعدادات لإطلاق الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، حيث استقبلت إدارة المهرجان 14 طلب مشاركة محلي، في الدورة التي ستنطلق في التاسع عشر من ديسمبر القادم، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وكشف عن ذلك في اجتماع اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، الذي عقد مساء السبت الفائت، حيث تم من خلاله تشكيل لجنة اختيار العروض، وتكونت من: غنام غنام، وليد عمران، زينة ظروف. وتقدمت :مسرحيات: «أمنية مفقودة»، «ناني»، «الكتاب المسحور»، «المنطاد الطائر»، «رحيق زهرة»، «عالم سعيد»، «أحلام وفرقة الأنغام»، «بائعة الورد»، «العم جوجل»، «في بيتنا شبح»، «الشفرة الزرقاء»، «أحمد المدلل»، «أوهام لعبة»، «لن نخسر».

وقال إسماعيل عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، رئيس المهرجان: «نسعى خلال هذه الدورة، وتنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى النهوض بمستوى مسرح الطفل في الإمارات، عبر بوابة هذا المهرجان».