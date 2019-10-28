«اللوفر أبوظبي» يروي قصة الرفاهية

المصدر: أبوظبي - البيان

يفتتح متحف اللوفر أبوظبي بعد غد الأربعاء معرضه الجديد بعنوان «10 آلاف عام من الرفاهية»، وهو أول معرض يغطي تاريخ الرفاهية بشكل شامل في العالم.

ويسلط المعرض، الذي يستمر حتى 18 فبراير 2020، الضوء على مفهوم الرفاهية من جميع جوانبه، وذلك منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، حيث يكتشف الزائر مفهوم الرفاهية في مجال الموضة والمجوهرات والفنون البصرية والأثاث والتصميم من خلال قطع استثنائية من مجموعات كبرى المؤسسات والعلامات التجارية العالمية، من خلال 350 قطعة منها أقدم لؤلؤة في العالم وكنز بوسكوريالي، وهو من أكبر مجموعات الآنية الفضيّة المحفوظة من العصر الروماني، فضلاً عن مجوهرات وفساتين من دور تصميم كبرى مثل كارتييه وفان كليف أند أباريل وشانيل وكريستيان ديور وإيلي صعب وإيف سان لوران.

موسم

يأتي معرض «10 آلاف عام من الرفاهية» في إطار موسم اللوفر أبوظبي 2019-2020 تحت عنوان «مجتمعات متغيّرة»، وهو من تنظيم متحف اللوفر أبوظبي ومتحف الفنون الزخرفية في باريس ووكالة متاحف فرنسا، مع الإشارة إلى أن ترايانو هو الراعي الرسمي للمعرض، وهو المتجر الوحيد للماركات الفاخرة في أبوظبي.

يُذكر أن هذا المعرض من تنسيق أوليفييه غابيه، مدير متحف الفنون الزخرفية في باريس، وهو يضم قطعاً من مجموعة متحف الفنون الزخرفية في باريس ومن مجموعات العديد من المؤسسات الفرنسية والمحلية والعالمية. كما يقدّم أعمالاً من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، متيحاً الفرصة للزوار لتأمّل مفهوم الرفاهية المتغيّر.

مفهوم

في هذا السياق، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «المعرض يسلط الضوء على مفهوم الرفاهية من خلال مقاربة واسعة النطاق عبر مختلف العصور والثقافات بغية إطلاع الزائر على تطوّر مفهوم الجمال والغنى في إطار سرد يعكس رسالة متحف اللوفر أبوظبي».

أما أوليفييه غابيه، منسّق المعرض ومدير متحف الفنون الزخرفية في باريس، فصرّح قائلاً: «لم يشهد التاريخ قط استخداماً لمصطلح «الرفاهية» بوتيرة كالتي شهدتها العقود الأولى من القرن الحادي والعشرين. وتقوم رسالة اللوفر أبوظبي، هذا المتحف العالمي، على الحوار بين الحضارات، وفي هذه الرسالة دعوة مفتوحة لتأمّل أوجه الفخامة المتعددة منذ القدم».

فعاليات مرافقة

من جهتها، قالت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي: «يحاول المعرض دحض الأفكار المسبقة التي تكوّنت عن مفهوم الرفاهية من خلال مقاربة علمية تتخطى القيمة المادية».

قطعتان

يتيح المعرض لزواره الاطلاع على قطعتين بارزتين توثقان تاريخ أبوظبي: أقدم لؤلؤة في العالم تعود إلى العام 5800- 5600 قبل الميلاد، اكتُشفت في جزيرة مروّح في العام 2017، وهي مُعارة من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، إلى جانب قلادة عتيقة من اللؤلؤ الطبيعي من مجموعة متحف زايد الوطني.