«قمة المعرفة 2019» تضيء إنجازات الأفراد والمؤسسات

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تشهد فعاليات «قمة المعرفة 2019» في دورتها السادسة، التي تنطلق في دبي خلال يومي 19 و20 نوفمبر المقبل وتنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمركز دبي التجاري العالمي، تكريم الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2019».

وفي نسختها السادسة، شهدت الجائزة إقبالاً لافتاً لمشاركات الرواد من الأفراد والمؤسسات ومن جميع دول العالم، وتركزت المشاركات بمجالات حيوية لبناء مجتمعات المعرفة، مثل: التنمية والابتكار، وتطوير المؤسَّسات التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك مجالات الطب، والابتكار الطبي، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة، أن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» نجحت في تأسيس مكانة مرموقة لها بين الجوائز العالمية المعنية بدعم وتحفيز مجتمعات المعرفة، انطلاقاً من اسم قائد عربي ملهم وصاحب رؤية سديدة، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف: «على مدار السنوات الخمس الماضية أضاءت الجائزة على إنجازات نخبة من المبدعين والمبتكرين، وقدمت نماذج مهمة، أسهمت بعمق في تحسين المجتمعات نحو الأفضل، وأعلت من قيمة المعرفة ودورها في مسارات التنمية المستدامة».