شاهد.. يدخل موسوعة غينيس بلوحة عملاقة من البُن

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل الفنان الجنوب إفريقي بيرسي مايميلا اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد رسمه أكبر لوحة في العالم باستخدام البُن في مدينة جوهانسبرغ.

وبلغت مساحة اللوحة، التي حملت وجه الموسيقي الجنوب إفريقي "بلاك كوفي"، 25.9 متر، كما استغرق رسمها أربع ساعات، وفق "يورونيوز".

وجاء رسم اللوحة ضمن حملة ترويجية لشركة محلية طلبت من مايميلا الرسم باستخدام القهوة فقبل التحدي وتوسع به ليدخل موسوعة غينيس.

واشتهر مايميلا باستخدام مواد غير اعتيادية لرسم لوحاته، كالبُن والملح على وجه التحديد.

ويقول مايميلا إن دخول الموسوعة كان واحداً من أبرز أهداف وطموحات مسيرته الفنية.