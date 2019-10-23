«معهد الشارقة» ينظم محاضرة حول التراث الثقافي

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف معهد الشارقة للتراث فرع دبا الحصن، مؤخراً، الدكتور محمد لملوكي، الأستاذ الجامعي، والمدرس الأكاديمي في معهد الشارقة للتراث، حيث قدم محاضرة بعنوان «الحفاظ على التراث: قضايا وتحديات»، استهدفت الباحثين والمهتمين بالتراث وموظفي الدوائر الحكومية، وهدفت إلى المساهمة في الحفاظ على الموروث الشعبي.

وتناولت المحاضرة محورين رئيسيين هما: منهجية الحفاظ على التراث، والقضايا والتحديات التي تواجه التراث الثقافي، بالإضافة إلى عناوين أخرى، من بينها أنواع التراث الثقافي وأصنافه، ومصادر التعرّف على التراث الثقافي، وجهود توثيق التراث الثقافي وتحدياتها، وآليات صون التراث الثقافي وحفظه، وتجارب ومشاريع في الحفاظ على التراث الثقافي، كما ألقى نظرة مفصلة على تجربة معهد الشارقة للتراث في الحفاظ على التراث الثقافي.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «نحرص على الاستمرار في تفعيل نهج العمل الأكاديمي والمعرفي المتعلّق بدور وجهود المعهد في التراث، وصونه وحمايته ونقله للأجيال، حيث يتجلّى ذلك من خلال ما يقوم به المعهد وفروعه في مختلف المجالات العملية والعلمية والميدانية والأكاديمية، ونركز كثيراً على فروع المعهد في المنطقتين الشرقية والوسطى، وهو ما تقوم الإدارة به في كل فرع بشكل ممتاز، وينسجم مع سياسات واستراتيجيات المعهد».