«اقرأ. احلم. ابتكر» تقدم عالم «وردي وأزرق» لليافعين

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بمناسبة الاحتفاء بنيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، الكاتبة الإماراتية صالحة غابش في جلسة نقاشية، ضمن فعاليات حملة «اقرأ، احلم، ابتكر» التي أطلقها المجلس في عام 2013 بهدف تحقيق تقارب أكبر بين الأجيال الجديدة والكتاب، عقدت خلالها حواراً مع اليافعين، وقدمت قراءة حول كتابها الصادر عن دار صديقات للنشر والتوزيع «وردي وأزرق».

وجمعت الجلسة التي عقدت في المدرسة الأسترالية الدولية بالشارقة وامتدت على مدار ساعتين من الزمن، مجموعة من الطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12- 13) عاماً، حيث استعرضت غابش أهمية القراءة، ودورها في بناء شخصية الإنسان وتنمية مهاراته، وفتح آفاق الإبداع لديه، ووزع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين نسخاً من كتاب «وردي وأزرق» على اليافعين الحاضرين.