«أبعاد ثقافية» في حلقة ثرية على «سما دبي» الليلة

المصدر: دبي - البيان

يواصل برنامج «أبعاد ثقافية» استعراضه للمنجز الثقافي في مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حلقة جديدة تبث مساء اليوم، ابتداء من الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات على قناة سما دبي.

ويتوقف البرنامج في بداية فقراته الجديدة، عند زيارة الدكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت، لندوة الثقافة والعلوم بدبي، وتقديمه لمحاضرة بعنوان «التحولات الاجتماعية والقيمية في دول الخليج العربي»، كما يزور البرنامج فعاليات الدورة الثانية لمعرض «بيج باد وولف» العالمي لبيع الكتب في مدينة دبي للاستوديوهات، ويقرأ انطباعات الجمهور والزائرين، إضافة إلى تغطية جلسة النقاش والقراءة حول كتاب «الفريج» لإبراهيم بو ملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حيث أدارت جلسة القراءة، رئيسة متحف المرأة الدكتورة رفيعة غباش.

ويستعرض البرنامج إبداعات المصورين العالميين الذين شاركوا في الدورة الرابعة من المهرجان العالمي للتصوير «إكسبوجر 2019» الذي أقيم في إمارة الشارقة، فيما يستضيف الإعلامي الإماراتي جمال مطر في لقاء خاص الباحثة والكاتبة الإماراتية عائشة المعيني، فيما تختتم فقرات الحلقة الجديدة من برنامج «أبعاد ثقافية»، بحوار مع الروائية الإماراتية لولوة المنصوري، التي حصدت كتبها جوائز متعددة في القصة القصيرة والرواية.

حوارات ورصد

وسيتابع الجمهور الموسم السابع من برنامج «أبعاد ثقافية» والذي يعود كأحد أبرز البرامج التي تهتم بنقل نبض الثقافة والفنون في مجتمع الإمارات عموماً وفي دبي على وجه الخصوص، في الوقت الذي يحظى بدعم مباشر من ندوة الثقافة والعلوم بدبي، التي تعد رئة المدينة الثقافية بما تطرحه من برامج وفعاليات ومعارض يقوم البرنامج بتغطيتها أولاً بأول، إضافة إلى إجراء الحوارات مع المبدعين في كافة مجالات الثقافة والآداب والفنون، للخروج بمجلة ثقافية متنوعة تعتمد على الإبهار البصري في استعراض الفنون بشكل عام عن طريق اللقاءات بالمبدعين ورصد المعارض الفنية وتقديمها بشكل مميز ومبتكر،

كما يعد البرنامج نافذة للتعرف على الحراك الثقافي وفعاليات هيئة دبي للثقافة والفنون، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد الدولية للتصوير الضوئي، وأوبرا دبي وغيرها من الفعاليات والجوائز الثقافية، في الوقت الذي حصل البرنامج في مواسمه السابقة على العديد من الجوائز، كما يحظى بنسبة مشاهدة عالية محلياً وعربياً، حيث يشرف عليه الأديب والشاعر عادل خزام، ومن تقديم الكاتب والإعلامي جمال مطر، والإخراج والإنتاج للمخرجة الإماراتية مريم خوري.

يبث برنامج «أبعاد ثقافية» بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم، على قناة سما دبي، مساء اليوم الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، والإعادة الثلاثاء الساعة الثانية صباحاً، والساعة الثانية بعد الظهر.