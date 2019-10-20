أميتاب باتشان يحل ضيفاً على معرض "الشارقة الدولي للكتاب 2019"

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الممثل الهندي أميتاب باتشان، نجم السينما البوليوودية، نهاية الشهر الجاري، في أول زيارة له إلى الشارقة، للمشاركة في جلسة تفاعلية يوم الأربعاء، 30 أكتوبر 2019، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

كما يشهد المعرض، الإطلاق الأول لكتاب "بصوتٍ عالٍ: أميتاب باتشان"، للدكتور رِسول بوكوتي، الحائز على جائزة الأوسكار، حيث يوقع النجم أميتاب أول نسخة من كتاب يسرد سيرته الذاتية في الشارقة. ويستضيف الحدث معرض للصور الفوتوغرافية يحتفي برحلة الممثل الهندي أميتاب باتشان التي استمرت على مدار نصف قرن، ويعرض أعمال المؤرخ السينمائي الهندي الأبرز إس. إم. إم. أوساجا.

وتستضيف الدورة الـ38 من المعرض نخبة كبيرة من رموز الإبداع الثقافي والفني العربية والعالمية، تزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، اللقب الثقافي الأرفع عالمياً الذي منحته لها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تقديراً لجهودها الرائدة لنشر وتعزيز القراءة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "تجسد استضافة نجم بوليوود الأبرز أميتاب باتشان أحد الأسماء اللامعة في سماء الفن وصناعة السينما الهندية والعالمية، العلاقة المتينة بين السينما والكتاب، وبين الإنتاج الفكري بشكل عام وتجلياته الفنية والإبداعية التي تجسدها السينما العالمية".

وأضاف العامري: "نحرص في معرض الشارقة الدولي للكتاب على تقديم المشهد الثقافي العالمي بمختلف تجلياته، لأنه ومن خلال هذا المشهد يخرج الكتاب وتخرج الرواية والقصيدة لتنتقل بين الثقافات والشعوب وتشكل المشترك الإنساني والوجداني بينها وتقرب المسافات وتبني جسور التواصل المستدامة".

وتابع العامري: "نتطلع لاستقبال النجم الهندي أميتاب باتشان في الشارقة، وكلنا ثقة بأن جمهور الإمارات ينتظر لقاءه شخصياً والاستماع إلى تجربته ونظراً لتزامن دورة هذا العام مع تتويج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، أردنا تقديم تجربة متميزة لزوارنا من 200 جنسية من المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يعتبرونها وطنهم الثاني".

ويعدُ باتشان كاتباً وقارئاً شغوفاً، فهو ابن الشاعر الهندي هاريفانش راي باتشان، كما استطاع النجم البوليوودي أن يحتل مكانة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد متابعيه على "تويتر" حاجز الـ 36.9 مليون شخص، في حين وصل عدد متابعيه على موقع "الإنستغرام" إلى أكثر من 12.6 مليون شخص.

وخلال مسيرته المهنية، شارك باتشان في أكثر من 230 فيلماً هندياً وعالمياً، منها فيلم "غاتسبي العظيم"، ويتمتع أميتاب باتشان بشعبية وجماهيرية كبيرة ظهرت جلياً عند احتفاله بعيد ميلاده الـ 77، في مدينة مومباي، حيث شهد الحدث تجمع حشودٍ من المحبين الذين تجمهروا لرؤيته.