ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021

المصدر: فرانكفورت - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، اختيار ألمانيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 31 والتي تعقد عام 2021، جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر وأهم معرض كتاب يختصّ في صناعة الكتاب والنشر على الصعيد العالمي.

ووقّع الاتفاقية سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة، ويورغن بوز، المدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بحضور عبدالله الهاملي، رئيس القسم السياسي والدبلوماسية العامة في سفارة الدولة لدى ألمانيا، وعلي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، وعبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وفيصل الشيخ، مدير إدارة المعارض والبرامج في الدائرة، وكلوديا كايزر، نائبة مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

استقطاب

ومن المتوقع أن تستقطب مشاركة ألمانيا في الدورة 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب عدداً كبيراً من الناشرين، ويصاحبها مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، من شأنها تعزيز جسور التواصل والتحاور الثقافي عبر توفير فرصة للتبادل المعرفي والتعرف عن كثب على الثقافية الألمانية، بما فيها الأدب والتاريخ والفلسفة والفن والموسيقى والتجارة والصناعة التي تشتهر بها ألمانيا عالمياً.

تقدير

وقال سيف سعيد غباش: «يأتي اختيارنا لألمانيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تقديراً لما تتسم به الثقافة الألمانية من قيمة معرفية عظيمة تكوّنت وتشكّلت عبر تاريخها الحافل بالمنجزات والتحديات، وترسيخاً للعلاقة المتينة بين بلدينا والمشتركات التي تجمعنا، وتقديراً منا أيضاً للاهتمام الألماني بالثقافة العربية عموماً، حيث نواصل التزامنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بدعم المساعي الرامية إلى الانفتاح الثقافي، وتعزيز الحوار والتواصل مع الآخر ضمن قيم التسامح والتنوع الثقافي التي تشتهر بها دولة الإمارات».

وأضاف: «يسلط البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مزيجاً من الأنشطة التي تظهر ما جمعنا مع ألمانيا وخاصة في التراث الإنساني وما قدمته ألمانيا من منجزات علمية وإبداعات مؤثرة، عبر منصة عالمية مفتوحة صممت لتبادل الخبرات والأفكار، وتنمية الرؤى الإبداعية وتحقيق شراكات جديدة للنهوض بقطاع النشر في كلا البلدين».