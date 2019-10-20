أصوات عربية وألمانية تناقش واقع «أدب الطفل»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت جائزة الشيخ زايد للكتاب ندوة حوارية أول من أمس بعنوان «أدب الطفل اليوم - أصوات من العالم العربي وألمانيا»، في إطار مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

واستضافت الندوة، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة «ليتبروم» الثقافية الألمانية، الكاتب الكويتي حسين المطوع الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2019 عن فئة أدب الأطفال والناشئة، وكاتبة كتب الأطفال الألمانية الشهيرة د. كريستيان رابيه، مديرة المكتبة الدولية للأطفال والناشئة في ميونيخ، وستيفان ترودفايند، ناشر في «أديشن أورينت» في برلين، وأدار الندوة شتيفان فايدنر، مستعرب ومترجم ألماني.

تمحور النقاش حول أدب الأطفال، وتناول أحدث الأساليب والممارسات المتّبعة والتغييرات المستمرة فيه، وأهمية زيادة إشراك هذا المجال في مشاريع الترجمة وتحويل قصص الأطفال إلى مختلف لغات العالم لتسهيل الوصول إليها من قبل الجميع على اختلاف أعمارهم، باعتبار أن الكتاب أداة لنشر العلم والمعرفة وتعزيز التواصل بين الثقافات.

تحديات جديدة

تطرقت الندوة إلى أدب الطفل بين الثقافتين العربية والألمانية ومصادر الإلهام المشتركة، حيث يكيّف كل مجتمع أطفاله والفنون الموجهة إليهم حسب ثقافته المكتسبة وما يطرأ عليه من تغيرات وتحديات جديدة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية والأمين العام للجائزة: «شهدنا عبر مشاركتنا بالندوة تفاعلاً فكرياً بين العالَمين العربي والألماني، يطرح أوجه تشابه في مسارات الإلهام في الكتابة، والتحديات التي نواجهها حين اختيار الكتب المهمة، وجهودنا في تنشيط الترجمة والتأليف عبر تنظيم الندوات الحوارية الهادفة التي تجمع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب مع أبرز الكتّاب والمختصين العالميين».

ثقافات أخرى

وقال حسين المطوع، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن كتابه «أحلم أن أكون خلاطة أسمنت»: «سعيد جداً لوجودي لأمثل الثقافة العربية، وأن ألتقي بالثقافات الأخرى من الألمانية وغيرها من ثقافات وآداب العالم».