تعاون بين جمعية الناشرين الإماراتيين ونظيراتها في العالم

ضمن جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز واقع صناعة النشر في دولة الإمارات، وحرصاً على توثيق علاقات دور النشر المحلية مع نظيراتها على الصعيد العالمي، شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ71 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019.

كما عقد الناشرون الإماراتيون جلسات بيع وشراء الحقوق يومي 17 و18 أكتوبر مع 13 دار نشر ماليزية، إضافة إلى 5 ناشرين من أمريكا اللاتينية، وركزت اللقاءات على أهمية التعاون والعمل المشترك في المستقبل بين الناشرين.

وأكد علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أهمية المشاركة في معرض فرانكفورت ومساهمتها في الانتقال بالعلاقات مع المؤسسات العالمية ذات الصلة بالنشر، إلى مزيد من المهنية والاختصاص عبر إطلاق مشاريع مشتركة قادرة على إيصال الثقافة الإماراتية والعربية عموماً إلى مختلف حضارات العالم.

وشارك عدد من ممثلي جمعية الناشرين الإماراتيين في اجتماعات عقدت من قبل الاتحاد الدولي للناشرين، إضافة إلى عقد الجمعية لاجتماعات مع ممثلين عن مجموعة نيلسن «Nielsen Group» حيث تم التباحث في إمكانية إعداد دراسات حول صناعة النشر في دولة الإمارات.

وخلال اجتماع مع فريق publishing perspective، مجلة النشر العالمية، استعرضت الجمعية إنجازاتها ومشاركاتها المقبلة في عدد من معارض الكتب والمؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة في صناعة النشر.

والتقى ممثلو الجمعية مع وفد من شركة «OverDrive»، لمناقشة العديد من القضايا عن النشر الرقمي وإمكانية عقد ورشة عمل للناشرين الإماراتيين في هذا المجال.