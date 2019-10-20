مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث يحتفي بيوم الوثيقة العربية

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الخميس الماضي، ندوة علمية بعنوان: «الوثائق والأرشيف في العالم العربي – قضايا معاصرة»، قدّمها موظفي شعبة الوثائق في المركز، وحضرها جمع من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة. ويهدف المركز من خلال هذه الندوة إلى نشر الوعي بأهمية الوثيقة العربية تحديداً، ودورها التاريخي والحضاري، وذلك بمناسبة يوم الوثيقة العربية.

تناول المتحدثون محاور عدة، منها: سياسات إدارة الوثائق والأرشيف: الأطر النظرية والتطبيقية، الوثائق العربية بين المراحل العمرية ومتطلبات الاستمرارية، البرمجيات مفتوحة المصدر والأرشيف العربي: إشكاليات وتحديات، التحليل الموضوعي للأرشيف، وإشكاليات ترجمة الأرشيف التاريخي. وقد طرح المشاركون العديد من المداخلات والمناقشات التي أثرت الحدث.