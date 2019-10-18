العروض الترفيهية واحتفالات بعيد الأنوار تعم وجهات نخيل

المصدر: دبي ـ البيان

باقات مميزة من الفعاليات الحافلة بالمرح والأنشطة الترفيهية التي تتضمن الألعاب النارية وعروض التسوق والمسيرات الجوالة وغيرها، تقدمها شركة نخيل مولز، في ذي بوينت في نخلة جميرا، وابن بطوطة مول، احتفالاً بعيد الأنوار الذي يقام على مدار 11 يوماً، حيث يستمر حتى 27 الجاري.

وتتضمن احتفالات ذي بوينت في نخلة جميرا، الواجهة البحرية للمطاعم والترفيه، مجموعة من العروض الموسيقية والراقصة، تتوّجها عروض الألعاب النارية الساحرة المقرر إقامتها في 26 الجاري، في حين يحصل زوار الوجهة على تخفيضات تصل نسبتها إلى 25% في عدد من المطاعم والمتاجر المختارة.

أما في ابن بطوطة مول، فسيكون الزوار على موعد مع الرقصات الشعبية الهندية، مثل بانجرا ولافاني ودانديا وباراتانتايام وغومار، بينما يحصل زوار المركز على مجموعة هدايا من الشموع المزخرفة وعروض مذهلة.