انطلاق عروض «ذا فانتوم » في أوبرا دبي

المصدر: دبي-البيان

انطلق العرض الموسيقي المسرحي العالمي الأشهر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» (شبح الأوبرا) للمرة الأولى في الإمارات في أوبرا دبي، مساء أول من أمس، أمام جمهور غفير من عشاق المسرح الموسيقي، ومحبي العرض الشهير، إضافة إلى من يرتادون الأوبرا للمرة الأولى.

ويعتبر «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، الذي تقدمه في المنطقة مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب» وأوبرا دبي، العرض الموسيقي المسرحي الأشهر عالمياً، والأعرق على مسارح برودواي. كما يُعد الفعالية الترفيهية الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ الأعمال المسرحية، مع تجاوز أرباحه حاجز 6 مليارات دولار أمريكي.

وقد حقق العرض الأول، الذي طال انتظاره للمسرحية الموسيقية، نجاحاً نوعياً، بأداء مميز قدمه واحد من أبرز مواهب المسرح الموسيقي، وهو جوناثان روكسموث، بدور الشبح، إلى جانب النجمة الصاعدة كلير ليون، بدور بطلة العرض كريستين داي، ومات ليزي بدور راؤول فيكومتي دي تشاجني. ولدى انتهاء العرض، هبّ حضور العرض الافتتاحي بالتصفيق للعرض المسرحي الذي تضمن ديكوراً رائعاً، وتصميم رقص مذهل أشرف عليه جي جي نوه، وأكثر من 230 زيّاً تحمل لمسات مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون.

تميز

وبهذا الصدد، قالت ليز كوبس، المديرة التنفيذية لمجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب»: «بعد سنوات من العمل الجادّ والتخطيط وراء الكواليس، نقف اليوم هنا ببالغ الفخر، لنشهد العرض الرسمي الأول في الإمارات للمسرحية الموسيقية الأكثر شهرة «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا». وقد استُقبل العرض بحماسة فائقة في الإمارات، ونحن فخورون جداً بجهود كامل طاقم العمل، من ممثلين وموسيقيين وفنيين، الذين كان لهم الدور الأكبر في النجاح المدهش لهذا العرض. ويسرنا أننا استطعنا أن نقدم للجمهور تجربة العمر التي لا تُنسى هذه. وأنا متأكدة تماماً أن مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا»، ستدخل التاريخ هنا في دبي، كما فعلت في سائر أنحاء العالم، ونشجع كل محبي المسرح والمعجبين بالمسرحية، وأولئك الذين لم يسبق لهم دخول مسرح للاستمتاع بعرض لا نظير له».

وسيقف على مسرح أوبرا دبي 130 شخصاً من الممثلين وأعضاء الأوركسترا، ليؤدوا العرض وسط ديكورات مذهلة، ومؤثرات خاصة تخطف الأنفاس، لتروي أحداث القصة الشهيرة بصورةٍ دقيقة. ويتألق الممثلون بمجموعة من الأزياء المسرحية، التي يصل عددها إلى 230 زيّاً، تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، ما يجعل الاستعراض حدثاً لا يفوّت بكل المعايير.

40

وتضمّ المسرحية بعضاً من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبر، وتحتل النسخة الأصلية للمسرحية، الموقع الأول عالمياً، بعد الانتشار الواسع الذي حققته، حيث بيع منها ما يزيد على 40 مليون نسخة حول العالم.

حبكة

وينظم عرض مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في دبي، بالتعاون بين مجموعة «برودواي إنترتينمنت جروب»، وأوبرا دبي، برعاية «دو لايف». ويشار إلى أنه تُباع التذاكر للعروض حالياً للعروض التي تستمر حتى 9 نوفمبر 2019. وأوقات العرض هي من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:00 مساءً الجمعة، والسبت عند الساعة 2:00 ظهراً والساعة 8:00 مساءً. ولا يوجد عروض أيام الأحد.