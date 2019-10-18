الأساطير.. الوجه الخفي للموروث الشعبي على مر العصور

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

نظمت إدارة الآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي أمس الخميس جلسة حوارية بعنوان «الأساطير وتوظيفها في الأدب» بصالة ريل سينما - دبي مول، وذلك بمشاركة الدكتور محمد حسن عبد الحافظ، رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز التراث العربي بالشارقة، والناقد والأديب الدكتور صالح هويدي، والدكتورة بديعة الهاشمي أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الشارقة، وأدارتها الكاتبة أسماء الزرعوني، حيث تطرقت الجلسة إلى واقع الأسطورة في المخيلة الأدبية العربية وتوظيفها المعاصر، كما سلطت الضوء على صلاتها بالموروث الشعبي والفلسفة ذات الصلة بالبيئة وجذورها التاريخية.

وفي مداخلتها أشارت الدكتورة بديعة الهاشمي إلى مفهوم الأسطورة في اللغة هي من سطر وهي بمعنى تقسيم وتصفيف الأشياء، فالأسطورة تعني الكلام المسطور المصفوف، ولا يشترط فيها أن تكون مدّونة أو مكتوبة، ولكن بالضرورة هي الكلام المنظوم سطراً وراء سطر، فتظهر مصفوفة كقصائد الشعر ما يسهل حفظها وتداولها ويحافظ على بنيانها وكلماتها، وعلى ذلك يقول المعاندون للقرآن «ما هذا إلا أساطير»، ولم يروا الأساطير مكتوبة، وإن أغلبهم ليس لهم علم بتدوينها بل هو علم تناقلوه شفوياً بسطورها المحفوظة، والكلمة عربية الأصل وجذرها من الفعل الثلاثي سَطَرَ.

رمزية خاصة

وأضافت الدكتورة بديعة، إن لكل أسطورة رمزية خاصة بها، وترتبط بطبيعة، وكيفية حدوثها، وتتمّ كتابتها بناءً على رموز معينة، وما زالت أغلب رموز الأساطير منتشرةً في بقايا المعابد القديمة، والآثار حول العالم.

مناهج الأساطير إنّ اختراع وتأليف الأساطير الغريبة اعتمد على مجموعة من المناهج، والتي اختار مؤلفو الأساطير واحداً منها، أو كلها من أجل تأليف أسطورتهم، إذ إن الأساطير القديمة اعتمدت بشكل مباشر على الظواهر الطبيعية، ومن جانب آخر فإن توظيف الأساطير في النصوص الأدبية المعاصرة يمثل جانباً من الظاهرة الأدبية المعاصرة والتي تستقي من نسيجها نصوصاً تواكب المتغيرات وتشرف المستقبل، وعلى سبيل المثال «عجاج» سلسلة قصص مصورة أطلقها برنامج «وطني» عن بطل خارق من الإمارات هو الأول من نوعه، والمستوحاة من الخراريف الإماراتية الشعبية.

حكايات شعبية

وقال الأديب والناقد الدكتور صالح هويدي إن الأسطورة هي الحكاية الشعبيّة التي تحمل قدراً كبيراً من المبالغة، من حيث نسب الظواهر الخارقة للطبيعة إلى أشخاص عاديين أو خارقين، وكذلك تفسّر الأساطير الظواهر الطبيعية تفسيرات مبالغاً في صحتها، وذلك من خلال نسبتها إلى كائنات خرافيّة ابتدعها خيال الإنسان. وعلى هذا تشمل الأساطير جميع الحكايات الشعبيّة التاريخيّة التي لم يستطع الباحثون إيجاد دليل علمي على ثبوتها.

خيال جمعي

وأوضح أن النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن، وتناقله عبر الأجيال طالما حافظ على طاقته الإيحائية بالنسبة للجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للأساطير السومرية التي حافظت على صيغتها الأصلية قرابة الألفي سنة، إلا أن هذه الخاصية لا تعني الجمود أو التحجر لأن الفكر الأسطوري يجدد أساطيره دائماً، إما بالتخلي عن الأساطير التي فقدت طاقتها الإيحائية أو تعديلها. ولا يعرف للأسطورة مؤلف معين، لأنها ليست نتاج خيال فردي أو حكمة شخص بعينه، بل إنها ظاهرة جمعية تعبر عن تأملات الجماعة، وحكمتها، وخلاصة ثقافتها.

رمزية النص

وفيما يتعلق بتوظيف الأساطير في الأدب المعاصر محلياً وعالمياً، يقول رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز التراث العربي بالشارقة: يشكل الموروث الحكائي، العربي والعالمي، بنوعيه الرسمي والشعبي، أحد أهم الركائز التي شيدت الرواية العربية المعاصرة معمارها الجديد عليه. وتمثل الأسطورة، بوصفها واحداً من أهم منابع هذا الموروث، مرجعاً أساسياً من المرجعيات النصية، الرمزية والفنية، التي مكنت هذه الرواية من تحقيق تقدم نوعي مضموني وجمالي.

وأردف: إن النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، هو أحد أشكال التجريب الجمالي وهو استجابة ثقافية تقوم على أسس تاريخية وفنية.

الحكواتي

وقدم «الحكواتي» الممثل والفنان المسرحي أحمد يوسف فاصلاً نصياً وتمثيلياً يحمل بين طياته نفس الأسطورة المتخيلة ضمن ثنايا الحكايات. وقال يوسف لـ «البيان» : إن الحكواتي كأول ممثل في المسرح العربي أو عملياً هو رائد وبداية المسرح العربي لم يحتج إلى قاعة مسرح أو منصة. لم يستند على نص مسرحي في الصيغة المتعارف عليها اليوم بل إنها سيرة شعبية مكتوبة نثراً وشعراً يمكن غناؤه، لها شكل وتقنيات لم يُطلق عليها فن الرواية كما هي تقنيات فن الرواية في الغرب، بل هو فنّ الراوي، الحكواتي الذي يسرد القصة ويمثلها ويعرضها.

وأضاف: إن الحكواتي ينتهج عدة عناصر في لعبته، التهويل، البطولة، زرع القيم الأصيلة، زرع الشعور بالاعتزاز بالقوة العربية والبطولات، وهو أيضاً كمضمون يختلف نوعاً ما عن نسيج الأساطير القديمة، لأن الصراع تحول من صراع بين الإنسان والآلهة وأنصاف الآلهة، إلى صراع بطل صاحب قيم سامية مقابل شرّ احتلال، معتدٍ على أوطان أو على قيم إنسانية سامية.

وفي ختام الجلسة قدم الممثل المسرحي بلال عبد الله مجموعة من الألغاز والحكايات ذات الصلة بالأساطير المحلية في الإمارات.