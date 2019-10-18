«أسبوع الألعاب»..14 يوماً من الترفيه والمعرفة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، «أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي»، بمشاركة عدد من أفضل الخبراء والمحترفين ومحبي الألعاب الإلكترونية في الإمارات، ويسلط الأسبوع الذي يقام على مدار 14 يوماً، الضوء على أحدث ما توصلت إليه صناعة الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا، برؤيتها المستقبلية.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُعد أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي، بمثابة منصة تُقدم تجربة جديدة ومميزة للزوار والمقيمين، وتُسلط الضوء على صناعة الألعاب والتكنولوجيا التي تتنامى بشكل سريع. كما يعكس هذا الأسبوع التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة لقطاع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا في المنطقة».

وتتضمن أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي، مؤتمر أسبوع الأمن الإلكتروني الدولي (HITB+Cyberweek) الذي عقد أمس، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، حيث قدم لرواد وخبراء الأمن السيبراني في العالم منصة معرفة قيمة، وناقش قضايا الجيل القادم المُتعلقة بالأمن السيبراني.

كما يشهد «أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي» إقامة معرض الشرق الأوسط للألعاب ومؤتمر XLive للرياضة الإلكترونية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 24 الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ما يوفر منصة مُميزة للمحترفين والخبراء في مجال الرياضة الإلكترونية تُمكنهم من اكتشاف أحدث الاتجاهات في سوق الرياضات الإلكترونية. ويشتمل البرنامج الترفيهي للأسبوع، أيضاً معرض الشرق الأوسط للألعاب، والذي يتيح للجمهور التعرف إلى العلامات التجارية الرسمية العالمية للألعاب ومعرفة أحدث تقنيات وتكنولوجيا الألعاب المستقبلية، ومعاينة واختبار أحدث الألعاب التي لم تصدر بعد في منطقة الشرق الأوسط.