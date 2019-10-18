500 طالب من مدارس الدار يتعرفون على الثقافة الروسية

المصدر: أبوظبي - وام

شارك 500 طالب وطالبة من «مجموعة مدارس الدار» في فعاليات الأسبوع الإماراتي ـ الروسي التي تقام في «قصر الإمارات» في أبوظبي، بمناسبة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك في إطار التعاون القائم بين برنامج سفراء شباب الإمارات ومدارس الدار لتطوير طلابها وتنمية مهاراتهم في اللغة الروسية، والمشاركة ضمن برنامج سفراء شباب الإمارات إلى روسيا. ويقام برنامج سفراء شباب الإمارات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنسيق وإشراف مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتأتي مشاركة الطلبة في فعاليات الأسبوع الإماراتي ــ الروسي الثقافي للتعرف على الثقافة الروسية عن كثب خصوصاً الجوانب المشتركة بينها وبين ثقافة دولة الإمارات وتراثها الغني، حيث تضمنت الفعاليات عروضاً متنوعة للفنون الروسية التراثية، إضافة إلى عرض موسيقي قدمته الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، بجانب عدد من الفقرات التراثية المتنوعة الأخرى والحرف اليدوية التي تبرز النواحي المشتركة بين الثقافتين.

تعزيز العلاقات

وعرف أحمد فكري مدير برنامج سفراء شباب الإمارات الطلاب بأهداف البرنامج وأهميته في تعزيز العلاقات الثنائية ومد جسور التواصل مع شعوب العالم، مؤكداً أن الشباب هم عماد المستقبل وقادته.

كما استعرض أحمد فكري تاريخ العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا التي وضع ركائزها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعززت وازدادت رسوخاً وتنوعاً مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى موسكو خلال شهر يونيو عام 2018، وتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجي الذي رفع مستوى العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين إلى مستويات الشراكة في مختلف المجالات.

إعداد الشباب

من جانبها، أعربت سحر كوبر المدير التنفيذي لأكاديميات الدار عن بالغ السعادة والفخر لاختيار الدار شريكاً مع ديوان ولي العهد لبرنامج سفراء شباب الإمارات للعام المقبل.

تعزيز الروابط

يذكر أن برنامج «سفراء شباب الإمارات» الذي أطلق خلال عام 2012 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يهدف إلى إعداد جيل من الشابات والشباب الإماراتي، وتزويدهم بكل ما يؤهلهم ليكونوا قادرين على تولي مناصب بارزة في القطاعات الأساسية، وقيادة شراكات مهمة وقيادة العلاقات التجارية والسياسية وتعزيز الروابط بين دولة الإمارات والدول الأخرى التي تربطها بها علاقات استراتيجية وتجارية قوية، فيما ستكون روسيا الدولة الرابعة في تاريخ برنامج سفراء شباب الإمارات، حيث تخرج من البرنامج منذ إطلاقه في عام 2012 أكثر من 175 طالباً وطالبة من مختلف جامعات الدولة وشاركوا في عدة مستويات من البرنامج في كل من كوريا الجنوبية والصين وألمانيا.