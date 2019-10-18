شموخ الوطن والتراث في أصبوحة «شاعرات من الوسطى»

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم منتدى شاعرات الإمارات بمجلس الحيرة الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالشارقة، أول من أمس، في نادي سيدات الذيد، أصبوحة «شاعرات من الوسطى»، وشاركت فيها الشاعرات: عائشة الطنيجي، وسلمى الغفلي، وزهرة المازمي، ومطرة بن خصيف الكعبي، فيما أدار الأصبوحة الشاعرة عائشة حسين.

وفي هذا الإطار، أكدت الشاعرة مريم النقبي أهمية الأصبوحة، كونها تقام في منطقة الذيد لإبراز شاعرات المنطقة الوسطى وإلقاء الضوء على نتاجهنّ الشعري وإثراء الساحة الشعرية في المنطقة والتواصل مع الجمهور لتقديم وجبات شعرية وثقافية ترتقي إلى ذائقتهم وتثري وعيهم.

وحملت الأمسية أحاسيس دافئة ونبيلة للشاعرات المشاركات في أغراض الشعر العاطفي والوجداني، وفي قصائد الوطن واستحضار التراث والاعتزاز بالبادية وتأكيد مزاياها العظيمة بين الأمس واليوم، حيث استذكرت الشاعرة عائشة الطنيجي التراث الأصيل، بينما بدأت الشاعرة زهرة المازمي بقصيدة وطنية بعنوان «عيشي بلادي».