«صدأ» الإماراتية أفضل عمل مسرحي في «شرم الشيخ»

المصدر: شرم الشيخ - البيان

فازت مسرحية «صدأ» لفرقة مسرح دبا الفجيرة، بجائزة أفضل عمل مسرحي في إطار منافستها على جوائز محور«مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية» وذلك خلال مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الرابعة، الذي تنظمه وترعاه وزارة الثقافة المصرية، ونالت الإمارات الجائزة الكبرى مناصفة بينها وبين العراق، كما كرم المهرجان الفنان الإماراتي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح ورئيس جمعية المسرحيين.

وقال حمد الظنحاني، رئيس لجنة المسرح في جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح: «فوز الإمارات بجائزة أفضل عمل في أهم مهرجان مسرحي للشباب هو إنجاز جديد للمسرح الإماراتي، الذي يتقدم خطوات نحو الأمام بفضل دعم القيادة الرشيدة للمسرح الإماراتي ودعم ورعاية الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لكافة المناسبات الثقافية في الفجيرة». والمسرحية من تأليف أحمد عبد الله راشد، وإخراج إبراهيم القحومي، وتمثيل: أيمن الخديم، وعبدالله علي الخديم.