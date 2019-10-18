«سول دي إكس بي» يحتفي بثقافة جامايكا ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

كشف مهرجان منصة «سول دي إكس بي»، أمس، عن استضافة دورته المقبلة التي تنطلق في 5 ديسمبر المقبل، لنخبة من الرواد في مجالات الأزياء والموسيقى والأفلام والفنون البصرية والرياضة، وأكد المهردان الذي يحظى بشراكة استراتيجية من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وحي دبي للتصميم (d3)، أن المهرجان الذي سيقام على مدار 3 أيام، سيحتفي هذا العام بالمكونات الجمالية البصرية والغنائية الخاصة بجامايكا، والتي تُعد موطناً للعديد من الأنماط الموسيقية المتميزة، بما فيها منتو، وباشمِنت، وسكا، وروك ستيدي، وداب، وريغي، وإيقاعات الريغا، ودانس هول، حيث حظيت هذه الأنماط الموسيقية بشعبية كبيرة ضمن المشهد الموسيقي للعاصمة كينجستون، لتصبح بعد ذلك الموسيقى المعتمدة ضمن أغاني الهيب هوب.