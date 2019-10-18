«بيغ باد وولف» يجذب 90 ألف زائر

المصدر: دبي - خلود حوكل

حقق «بيغ باد وولف»، في دورته الثانية، نجاحاً باهراً، فقد بلغ عدد زوار المعرض، المخصّص للكتب المخفّضة، والذي تشرع أبوابه 24 ساعة في مدينة دبي للاستديوهات، 90 ألف زائر، أتاح لهم المعرض الفريد فرصة الاطلاع واقتناء ما بين أكثر من 3.5 ملايين كتاب ورقي، بينها نصف مليون كتاب عربي، تتنوع بين كتب الأطفال والثقافة والعلوم والأدب، وغيرها.

وفي حديثه لـ«البيان» قال محمد العيدروس، الشريك الإداري لشركة «إنك ريديبل» لتجارة الكتب، الجهة المنظمة للمعرض، إن الإمارات ممثلة في دبي هي أول دولة تحتضن المعرض في المنطقة. وأضاف: «منذ أغسطس 2018 وحتى أغسطس الماضي، بيع 25 مليون كتاب ورقي في معارض بيغ باد وولف، حول العالم، وهو ما يؤكد أن الكتاب عصي على الانقراض».

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