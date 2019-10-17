أعلام الأدب العربي يلتقون في ضيافة «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 38، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «افتح كتاباً تفتح أذهاناً»، نخبة من الأدباء والمفكرين والشعراء العرب، الحاصدين لجوائز عربية وعالمية، بهدف إثراء تجربة الزوار وتوفير منصة للقائهم مع كتّابهم المفضلين في حوارات مشتركة تغني معارفهم.

ويقدم الضيوف لجمهور الثقافة والأدب عدداً من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية، والأمسيات الشعرية طيلة فعاليات المعرض الذي ينطلق خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة الضيوف كلّاً من الروائيين الجزائريين واسيني الأعرج صاحب «طوق الياسمين» و«البيت الأندلسي»، وأحلام مستغانمي حاملة جائزة نجيب محفوظ للرواية، وصاحبة «ذاكرة الجسد»، والروائي المصري أحمد مراد، كاتب رواية «الفيل الأزرق»، والكاتبة العمانية جوخة الحارثي، أول عربية تفوز بجائزة «مان بوكر الدولية»، كما يقدم المعرض لجمهور الأدب، الروائية العراقية أنعام كجة جي، التي حلت رواياتها «الحفيدة الأمريكية» و«طشاري»، و«النبيذة»، بالقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، والروائي والمترجم الجزائري الحبيب السائح، الفائز بجائزة الرواية الجزائرية عام 2003، والمرشح للقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2019.

شعراء وكتاب

كما يجمع المعرض كلاً من الشاعر المصري هشام الجخ، والشاعر السعودي محمد السكران، والروائي الأردني جلال برجس، المرشح في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» عام 2019، والأديبة الكويتية بثينة العيسى، والكاتب والمترجم المصري، إيمان يحيى، والروائية السعودية أميمة عبدالله الخميس، وأستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية في الجامعة الأمريكية في الأردن الكاتبة السورية شهلا العجيلي، والأديب المغربي مبارك ربيع الحائز على عدة جوائز عربية، والكاتب الروائي اللبناني محمد أبي سمرا.

وتضم قائمة الضيوف العرب كلاً من الروائية العراقية ميسـلون هـادي، والكاتب السعودي فهد العتيق، والقاصة الروائية العمانية بشرى خلفان، والكاتب المصري جار النبي الحلو، والشاعر المصري جمال القصاص، والشاعرة التونسية جميلة الماجري، والناقدة والأكاديمية البحرينية د.ضياء عبد الله خميس الكعبي، والناقد في السرد الأدبي البحريني د. فهد حسين، والكاتب والناقد الأكاديمي التونسي د.محمد آيت ميهوب، والروائي العراقي محمد خضير.

كما يستضيف المعرض الشاعر العماني د.هلال الحجري، والأكاديمي السعودي د. أحمد بن عيسى بن هلال الهلالي، والشاعر السوداني الياس فتح الرحمن رحمة الله أحمد، وأستاذ التاريخ الحديث د.بنيان سعود تركي، وأستاذ نظرية الأدب والنقد المعاصر بالجامعة الأردنية د.شكري عزيز الماضي، والكاتب والباحث المغربي محمد المعزوز.

وتضمنت قائمة الكتاب المشاركين في المعرض كلاً من الكاتب الكويتي الشاب مشعل حمد، والروائية المصرية منصورة عز الدين، والباحث ومؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي، والكاتب د.همدان دماج من اليمن، والروائي الموريتاني المختار سالم، والشاعر الموريتاني أحمدو عبدالقادر، ومن السودان الشاعر الياس فتح الرحمن، ومن لبنان الروائية مريم مشتاوي.