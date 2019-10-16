وزير التسامح يتفقد «بيغ باد وولف»

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، معرض «بيغ باد وولف»، الفعالية الأضخم من نوعها في العالم لبيع الكتب. وتجول معاليه في أروقة المعرض متفقداً أجنحته المختلفة لدى قاعة «ساوند ستيغ» في مدينة دبي للاستوديوهات.

ورافق معاليه في جولته ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، الشريك الإداري لدى شركة إنك ريدبل لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم معرض «بيغ باد وولف» في دبي، ومحمد العيدروس.

وأبدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اهتمامه بتصفح العديد من الكتب من بين أكثر من ثلاثة ملايين كتاب جديد يقدمها المعرض بخصومات تتراوح بين 50 و80% على سعر التجزئة طوال فترة المعرض. ويشار إلى أن نصف المدة الزمنية للمعرض التي تبلغ 11 يوماً قد انقضت وبدأ العد التنازلي لختام الفعالية العالمية.

وفي سياق تعليقه على زيارة معالي الشيخ نهيان، قال العيدروس: يتمثل هدفنا في الارتقاء بواقع ثقافة القراءة وتعزيز رسالة التسامح من خلال قراءة كلّ كتاب على حدة. وتُشكّل زيارة معالي الوزير دعماً قوياً للأهداف التي نسعى جاهدين لتحقيقها من خلال تنظيم معرض بيج باد وولف في دبي.

وتأتي الزيارة الكريمة لمعالي الوزير لتؤكد نجاح مساعينا في ترسيخ مكانة بيج باد وولف 2019 كأكبر فعالية لبيع الكتب، والتي تتيح لعشّاق القراءة من مختلف أنحاء العالم وصولاً سهلاً لمجموعة واسعة من الكتب المتميزة بأسعارٍ مخفضة.

ويفتح المعرض أبوابه في دبي يومياً على مدار الساعة حتى الساعة 11:59 من ليل يوم الأحد 20 أكتوبر، ويشهد يومياً توافد الآلاف من عشاق القراءة في خطوة تُبرز شغف دولة الإمارات بالقراءة.