«راشد بن حمد الشرقي للإبداع» تواصل جولاتها التعريفية في الكويت

المصدر: الكويت - البيان

عقدت جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع جلسة تعريفية بالجائزة في دولة الكويت، ضمن جولاتها في عواصم ومدن الوطن العربي، بهدف تسليط الضوء على الجائزة والتعريف بدورها في دعم الكُتاب والمبدعين العرب، واستقطاب المتنافسين في حقولها الأدبية والثقافية المختلفة، حيث شهدت رابطة الأدباء الكويتيين مساء أول من أمس الجلسة التعريفية لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون وجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، بحضور نخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام إنه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومتابعة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام؛ دأبت إمارة الفجيرة على إطلاق العديد من المبادرات الإبداعية والثقافية الضخمة التي تجسد إيمان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالدور المحوري للثقافة والفنون.

وقالت حصة الفلاسي مدير جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، إن الجائزة في دورتها الثانية هذا العام تسعى لتحافظ على مكانتها كمشروعٍ ثقافيٍ مهمٍ في المنطقة، يتيح للشباب العرب فرصة المشاركة والتنافس، مشيرةً إلى أنها تستهدف الكُتاب والمبدعين من الوطن العربي، وتهدف إلى دعم الحركة الثقافية وإبراز المواهب الإبداعية الشابة في مختلف الحقول الأدبية في الجائزة.

وأضافت الفلاسي أن تخصيص الجائزة لفئة الشباب يأتي انطلاقاً من إيمان القائمين عليها بالدور المهم الذي يلعبه الشباب في تطوير الأمم.