شما بنت محمد بن خالد تطلق مبادرة «العين مدينة قارئة»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية صباح أمس، مبادرة «العين مدينة قارئة»، وذلك خلال ماراثون شما بنت محمد القرائي الأول بمقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي تزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء.

وقد شارك في حضور الماراثون 400 طالب وطالبة من 7 مدارس حكومية وخاصة، إضافة إلى حضور عدد من المكفوفين المنتسبين لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وأصحاب الهمم.

وتفقدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أركان فعاليات الماراثون، والتي تمثلت في رحلة القراءة عبر العصور الزمنية بين محطات مختلفة توضح المراحل التي مرت بها القراءة على مدى التاريخ، بدءاً بمحطة ما قبل التاريخ، وانتهاء برحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء الخارجي.

كما استمعت لقصة تراثية داخل مدرسة القهوة والسنع والتي تؤصل للتمسك بالعادات والتقاليد الموروثة، وأكدتها قيادتنا الرشيدة للحفاظ على سنع أجدادنا.

وقرأ الطالب الكفيف حمدان البلوشي من أصحاب الهمم قصة «النور ينتظرك» بلغة برايل.

وفي قاعة التدريب قرأت الإعلامية اللبنانية نادين فلاح قصة «النور ينتظرك».

واختتمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد جولتها بتفقد حافلة المكتبة المتنقلة بحلتها الجديدة بما فيها من قراءة مصورة وقراءة إلكترونية وغيرها.

وفي حديث الشيخة الدكتورة شما بنت محمد مع الطلبة والطالبات، أطلقت مبادرة جديدة بعنوان «العين مدينة قارئة» مؤكدة أن القراءة رسالة نسعى لغرسها لتظل عادة يومية بين كافة فئات مجتمع مدينة العين.