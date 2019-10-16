«فرانكفورت للكتاب» يطلق فعالياته

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

افتتحت أمس النسخة الحادية والسبعون من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر معرض من نوعه في العالم.

وشارك في مراسم الافتتاح ولي العهد النرويجي هاكون، وقرينته ميته-ماريت بالإضافة إلى رئيسة الوزراء النرويجية ايرنا سولبرج، ومن الجانب الألماني هايكو ماس، وزير الخارجية، وفولكر بوفير رئيس حكومة ولاية هيسن (فرانكفورت تقع في ولاية هيسن).

تجدر الإشارة إلى أن النرويج هي ضيف شرف معرض العام الحالي، حيث سيستضيف جناحها العديد من الفعاليات الأدبية والسياسية والثقافية. وتم اختيار النرويج بوصفها، أرض الشعراء العظماء.

وتفتح صالات معرض فرانكفورت أبوابها للزائرين اليوم، ويشارك في المعرض نحو 7450 جهة عرض من 104 دول.

من جانبه، قال هاينريش ريتمولر، رئيس اتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني، في آخر كلمة افتتاح يلقيها أثناء توليه هذا المنصب: «نحن مدعوون حتى يوم الأحد المقبل إلى أن ننظر كيف يمكن لنا كقطاع ثقافي وإعلامي أن نقدم إسهاماً للقضايا الملحة في عصرنا».

وأضاف: «لنعمل معاً من أجل أهمية قيمنا الديمقراطية والليبرالية، ومن أجل الثقة في قوة الكلمة، ومن أجل نظرة لعالم أكثر عدالة واستدامة».

ويعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أكبر معرض للكتاب في العالم، قياساً على عدد دور النشر الممَثلة فيه وعدد الزوار، كما أنه اضحى من أهم التظاهرات الثقافية في العالم.