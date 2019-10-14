سيلفي النجوم: شاروخان وجاكي شان وجان كلود في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتمع كبار وعمالقة الفن في العالم بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في المنتدى الدولي لصناعة الترفيه أحد مبادرات موسم الرياض الذي يشكل أبرز خطوات السعودية في دخول عالم صناعة الترفيه ومنافسة أهم مراكز الترفيه في العالم في إطار رؤية السعودية 2030.

وفي صورة سيلفي جماعية، ظهر النجم الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود خلال حضورهم لفعاليات المنتدى الذي انطلق في13 أكتوبر ويختتم فعالياته اليوم بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

وأقيم المنتدى بحضور تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه حيث كرم عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال مثل الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، ومن مصر يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس وهاني شاكر وعمرو دياب كما تم تكريم الفنانة الكويتية سعاد عبدالله، والسعودي محمد عبده.

ويجمع المنتدى رواد الترفيه حول العالم تحت سقف واحد بمشاركة 60 جهة دولية عارضة و12 ورشة عمل، مما يخلق فرصاً استثمارية استثنائية عبر مشاركات واسعة لنخبة الشركات العالمية المعنية بصناعة الترفيه، إلى جانب كوكبة من المتحدثين الملهمين، ومجموعة من ورش العمل لتنمية المواهب، ومعرض صناعة الترفيه، واحتفالية تكريم صناّع البهجة وفقاً للعربية.

ويعد "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى السعودية للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".

ولمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، تتواصل فعاليات موسم الرياضي الترفيهي والذي قد يستقطب 20 مليون زائراً.

وعاش "موسم الرياض" تفاعلاً واسعاً قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً.