«بعد الخميس» آخر أعمال طلعت زكريا

المصدر: دبي- البيان

نعت شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني، الفنان المصري طلعت زكريا، واصفة رحيله بالخسارة العميقة للحركتين الفنية والثقافية في العالم العربي، مذكرة بأن آخر أعمال طلعت كان من إنتاجها.

وأضافت: «سيبقى خالداً في ذاكرة عشاق طلعت زكريا أن آخر عمل أداه، كان فيلم «بعد الخميس» الذي أنتجته شركتنا- العنود برودكشن- وتم تصويره في الإمارات قبل فترة، وسيعرض على السينما العربية في القريب من الزمن». وقالت الشركة : «سيبقى خالداً في ذاكرة عشاقه.

إن آخر عمل أداه، كان فيلم «بعد الخميس» الذي أنتجته شركتنا- العنود برودكشن- وتم تصويره في الإمارات قبل فترة، وسيعرض على السينما العربية في القريب من الزمن». وقال مدير الشركة المنتج أمير الأشمل في تصريحات خصوصاً أن رحيل طلعت زكريا شكّل ضربة في الصميم لعالم الكاميرا العربي، مشيداً بصفات الفنان وخصاله الحميدة.

وقال: «كان قريباً من القلب، ومحباً لكل من حوله، ومحبوباً من الجميع، وملتزماً بكل مواعيد العمل والتصوير». وكان طلعت زكريا فارق الحياة، أمس، عن عمر 58 عاماً وبعد مسيرة حافلة بالنجاحات والنجومية.