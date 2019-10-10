«داون تاون ديزاين» ينطلق 12 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الدورة السادسة من فعاليات معرض «داون تاون ديزاين» في دبي، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 12-15 نوفمبر المقبل، في إطار فعاليات «أسبوع دبي للتصميم». ويعد المعرض هذا العام بنسخة هي الأكثر تنوعاً، مع ارتفاع مشاركة العلامات التجارية الدولية وحضور 30 دولة، كما يحتضن عدداً أكبر من أي وقت مضى من الأجنحة الممثلة للدول، بما فيها أجنحة لكل من فرنسا وإسبانيا، وذلك في إطار التحضيرات لإكسبو 2020.

تنوع

يعكس المعرض التنوع في مشهد التصميم المعاصر، حيث تشارك 100 علامة تجارية جديدة، بالإضافة إلى العارضين السابقين. ويركز «داون تاون إديشنز» ضمنه على مواهب الجيل المقبل في المنطقة، ويعرض التصاميم المخصّصة والإصدارات المحدودة من إبداع استوديوهات فردية ومجموعات تمثل مصممي الجيل المقبل، كما أن أسبوع دبي للتصميم يستضيف ضمن فعاليات المعرض المصمم غسان سلامة لتسليط الضوء على واقع التصميم الإقليمي مع معرضين جديدين ضمن قسم «داون تاون إديشنز».

ويشهد الحدث توسيع برنامجه لتلبية الاحتياجات الطموحة لقطاع التصميم، ما يتيح للأعضاء إقامة علاقات مباشرة مع العلامات التجارية وصناع القرار.

ويشتهر معرض «داون تاون ديزاين» بمكانته كمنصة رائدة للتصميم الأصلي عالي الجودة في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع المعرض تحت مظلته نخبة من العلامات التجارية العالمية مع مجتمع التصميم في المنطقة، ليرسخ بذلك مكانة دبي بوصفها ملتقى رئيسياً للإبداع. وفي إطار فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، سيقدم المعرض الذي يعتبر أكبر احتفالٍ بالإبداع في المنطقة، وبالشراكة مع حي دبي للتصميم (d3)، باقة جديدة من العلامات التجارية والمساحات المميزة، وسط مساحة مصممة حسب الطلب، وتطلّ على الواجهة المائية للحي، ما يوفر بيئة ديناميكية تجمع عالم التصميم مع الفرص الاستثنائية.

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وستنتشر الأعمال التركيبية في جميع أرجاء المعرض، لتسلط الضوء على الإبداع التصميمي من جميع أنحاء العالم.

واستعان معرض «داون تاون ديزاين» في هذا العام في تصميم العناصر الإبداعية للمناطق العامة في المعرض، بثلاث فرق تصميم متميزة حائزة على الجوائز لإعادة تصميم مخطط المعرض، وتطبيق المفاهيم الحديثة التي تثبت تطور شركات التصميم الإقليمية، وهي: «ويلسون أسوسياتس»، و«سويس بيرو»، و«إكس بي دبي كوليكتف».

وتعود العديد من العلامات التجارية البارزة للمشاركة في المعرض مجدداً، مثل «أربر»، و«أتيليه سواروفسكي».

ومن العلامات التجارية التي تستعرض أعمالها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط: «بيدرالي» القادمة من إيطاليا، و«موزر» التشيكية لصناعة الكريستال الفاخر. واحتفاءً بعام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكشف استوديو تصميم السجاد حسب الطلب «هاندس» (Hands) عن قطعة فنية مستوحاة من أعمال فنية للأطفال. وسيعود ريع مبيعات هذه القطعة إلى «مركز المشاعر الإنسانية»، وهو مؤسسة خيرية تم إنشاؤها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وسيواصل «داون تاون إديشنز» هذا العام تسليط الضوء على المبادرات الإقليمية الجديدة، والمصممين الشباب، والعلامات التجارية الواعدة. ويقدم المصممون أعمالاً مستوحاة من ثقافة وتقاليد منطقة الشرق الأوسط.

برنامج

يضم برنامج «المنتدى» في المعرض سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تهدف لرفع سوية هواة ومحترفي التصميم، ويوفر «المنتدى» رؤى إبداعية وتجارية واستراتيجية يقدمها خبراء قطاع التصميم من المنطقة والعالم. وتتنوع مواضيع «المنتدى» بين كيفية إنشاء شركة تصميم، وإدارة العملاء في شركات التصميم، وتسويق التصاميم.