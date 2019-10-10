فيلم وثائقي عن درويش في «العويس الثقافية» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تعرض مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فيلماً وثائقياً عن الشاعر الراحل محمود درويش (1941 ـ 2008)، وذلك في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في القاعة الكبرى بمبنى المؤسسة في دبي.

ينقسم الفيلم إلى محاور عدة فيها شهادات وقصائد وحوارات، فضلاً عن قصائد مغناة، تتداخل بطريقة فنية، لتشكل لوحة من لوحات الحنين بلغة بصرية. يأتي هذا الفيلم ضمن احتفالية مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالشاعر محمود درويش، عبر ندوة فكرية موسعة بعنوان (أثر الفراشة لا يزول) في مقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي، إذ يشارك فيها نخبة من الكتاب والأدباء بأبحاث وأوراق عمل مختلفة، تتناول شعر وحياة محمود درويش.