استعدادات مكثفة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2020، اجتماعاً مع اللجان العاملة، وفرق العمل، لمناقشة الاستعدادات لانطلاق الحدث التراثي في دورته الرابعة عشرة، في العشرين من يناير المقبل.

وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري مدير ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحضور أعضاء اللجنة العليا، وجميع رؤساء اللجان العاملة، الاستعدادات الفنية والإدارية لانطلاق المهرجان.

وشدد الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، على حرص اللجنة ببذل كل ما يلزم لإنجاح الدورة المقبلة من الحدث التراثي، الذي ينتظره عشاق التراث كل عام.