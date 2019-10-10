اتحاد الكتّاب يشيد بمبادرة «بيج باد وولف» لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

المصدر: دبي - البيان

رحّب اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بمبادرة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتنظيمها السنوي الناجح لمعرض «بيج باد وولف» العالمي لبيع الكتب، حيث ستنطلق فعاليات الدورة الثانية اليوم، في مدينة دبي للاستوديوهات، بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف قدم، وبنسبة خصومات تصل إلى 85% للطلبة، و80% للزائرين عموماً.

وأشاد عبد الرحمن نقي البستكي عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد، بأهداف المؤسسة التي تسعى إلى تقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة، لتيسير عملية المعرفة والبحث في العالم العربي، وتعهدها بتأسيس مجتمعات قائمة على المعرفة، من خلال تمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات، فهي تدعم الأفكار والابتكار، وفي نفس الوقت اهتمامها بركائزها الأساسية التي تتمثل في التعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير.

مشيراً نقي إلى أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تنمية الدور المعرفي والثقافي للغة العربية وتنمية رأس المال البشري المعرفي والارتقاء بمستوى البحث العلمي واستشراف المستقبل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المعرفية وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي والتنمية المستدامة.