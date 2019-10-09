مكتب إقليمي لـ«الشارقة للتراث» في المغرب العربي

المصدر: الشارقة - البيان

دشن الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، مؤخراً، المكتب الإقليمي لمعهد الشارقة للتراث في المغرب العربي، في مقر المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، حيث قام الدكتور المسلّم، والدكتور عبد الواحد بن نصر، مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، بإزاحة الستار عن اللوحة الاشهارية للمكتب، ‎كما تم التوقيع على اتفاقية مذكرة تفاهم بين المعهدين، لإطلاق ماجستير التراث والتعددية الثقافية، في معهد الشارقة للتراث. وقال الدكتور عبد العزيز المسلم: «نحن سعداء بتدشين هذا المكتب الإقليمي في بلدنا الثاني المغرب، وفي ظل العلاقات الثقافية المميّزة التي تربط بيننا، ومن خلال مشاركات نوعية في مختلف الفعاليات التي تعنى بعالم الثقافة والتراث، مثل مهرجان حكايات الذي تنظمه سنوياً جمـعية لقاءات للتربيـة والثقـافـات، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث».