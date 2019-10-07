«الشارقة عاصمة للكتاب» تفتح باب المشاركة بأنطولوجيا «كم رئةً للبحر؟»

المصدر: الشارقة - البيان

احتفاء بتتويج «يونسكو» الشّارقة بلقب «العاصمة العالميّة للكتاب 2019»، يفتح مكتب العاصمة العالمية للكتاب الباب أمام الشعراء والأدباء العرب الشباب للمشاركة في إصدار كتاب «أنطولوجيا الشارقة» الذي يقدم مختارات شعرية وسردية من الأدب العربي المعاصر تحت عنوان «كم رئةً للبحر؟»، ويوثق لتجارب أسماء وكتاب يشكلون اليوم ملامح المشهد الثقافي العربي.

اختيار

ويولي «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019» اختيار النصوص المقدمة للمشاركة لجنة تحرير الكتاب، المكونة من نخبة من الأدباء والنقاد والمتخصصين المسؤولين مهام الاختيار النصوص.

وتشترط لجنة تحرير كتاب «أنطولوجيا الشارقة» على الراغبين في المشاركة أن تكون النصوص المقدمة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأن يكون الكاتب من مواليد عام 1980 فما بعد، وأن يكون له كتاب واحد منشور على الأقل.

آلية

وفي ما يتعلق بآلية المشاركة، فإنه على المتقدمين إرسال ملف النصوص الأدبية المقدّمة للمشاركة في الكتاب (ملف MS Word، حجم الخط 14، نوع الخط Arial، خمسة آلاف كلمة كحد أقصى)، وصورة جواز السفر، ونبذة عن الكاتب وصورة شخصيّة في رسالة إلكترونية قبل 30 نوفمبر، على البريد الإلكتروني:

publications@sharjahwbc.com.

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وستُعلن قائمة الأسماء المُشارِكة في الكتاب عبر مختلف منصّات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، وسيتم نشَر الكتاب وتوزيعه خلال الحفل الختامي لعام الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، الذي يقام في 23 أبريل 2020.