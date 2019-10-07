طبول البريطاني بيكر تصمت إلى الأبد

المصدر: لندن - د ب أ

توفي عازف الدرامز (الطبول) في فرق موسيقى الروك جنجر بيكر، الذي اشتهر بأعماله الجامحة مع فرقته «كريم» في أواخر ستينيات القرن الماضي، أمس عن عمر يناهز 80 عاماً، حسبما أعلنت عائلته.

وقالت العائلة في بيان عبر تويتر وفيسبوك: «بحزن شديد نعلن أن جنجر قد رحل بسلام في المستشفى هذا الصباح». وجاء في البيان: «شكراً للجميع على كلماتكم الرقيقة على مدار الأسابيع الماضية».

وشارك بيكر في تأسيس فرقة «كريم» مع عازف موسيقى الروك على الجيتار إريك كلابتون. وعزف في وقت لاحق الطبول منفرداً وفي فرق أخرى لموسيقى الروك والجاز.