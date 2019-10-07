جمعة الماجد يلتقي طالبات جامعة الغرير

المصدر: دبي - البيان

التقى جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أول من أمس، وفداً من طالبات البكالوريوس و الدراسات العليا من كلية التربية في جامعة الغرير.

وتهدف الزيارة إلى التعرف على مركز جمعة الماجد ودوره في نشر العلم والثقافة، كما تهدف إلى البحث عن المراجع والمصادر التي تتعلق باللغة العربية، وتهم الطلاب وتعينهم في دراستهم وأبحاثهم.

وقد رحّب جمعة الماجد بالوفد، وشكر لهم زيارتهم للمركز، وتحدث عن أهمية اللغة العربية، ودعاهم إلى الاستفادة من مكتبة المركز التي أصبحت تضم أكثر من 400 ألف كتاب مطبوع، كما تحدث عن دور المركز في جمع المخطوطات من المكتبات العالمية، لتسهيل وصولها للباحثين في كل مكان.

وقد زارت الطالبات أقسام المركز واطلعن على المخطوطات الأصلية والمصورات، والمكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي. ثم توجهن إلى قاعة المطالعة وخدمات الباحثين من أجل البحث عن المصادر المتعلقة باللغة العربية.

وشكر الوفد لرئيس المركز فرصة اللقاء به، وثمنوا الدور الكبير والجهود التي أدت إلى توفير الكثير من المصادر النادرة في هذا المركز.