الإمارات ضيف شرف مهرجان لوكا بإيطاليا

المصدر: روما - وام

حضر عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان لوكا الدولي للإرث الثقافي LuBeC، الذي يقام تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وتشارك فيه دولة الإمارات ضيف شرف بصفتها أول دولة عربية يستضيفها المهرجان على الإطلاق.

حضر الافتتاح عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، وإيمانويلا ديل ري، نائب وزير الخارجية الإيطالية، ولورينزو كازيني، رئيس ديوان وزارة الثقافة والسياحة الإيطالية، وأليساندرو تامبيليني، عمدة مدينة لوكا، وفيديريكو بيتزاروتي، عمدة مدينة بارما المرشحة عاصمةً للثقافة الإيطالية في 2020، وباولو جليزنتي، المفوّض العام للجناح الإيطالي في إكسبو دبي 2020، والمونسنيور ستيفانو روسو، الأمين العام لمجلس أساقفة إيطاليا، وغايتانو سكونياميليو، رئيس مهرجان LuBeC الذي أقيم في الفترة من 2 حتى 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة كل من هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة، وطيران الاتحاد، وإكسبو دبي 2020.

وتم تنظيم أولى جلسات المهرجان، الذي ضم ما يزيد على 35 ندوة وورشة عمل تفاعلية، في قصر Real Collegio التاريخي بمدينة لوكا الإيطالية، حيث احتشد الجمهور وجموع الصحفيين في قاعة المسرح الرئيس لمتابعته.

ويأتي إطلاق المهرجان الثقافي في إطار احتفاء إيطاليا بثقافة الإمارات، ضيف شرف المهرجان لهذا العام، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الثقافة الإماراتية، وتُبرز الإرث الثقافي والفني الهائل للدولة، وتقدّم الإبداع التكنولوجي والابتكار في حفظ التراث الثقافي.