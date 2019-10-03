«بيج باد وولف» يحتضن جمهوره في دبي بعد أسبوع واحد

المصدر: دبي - البيان

أعلن معرض «بيج باد وولف»، عن استعداداته لافتتاح أبوابه مجدداً في دبي بعد أسبوع واحد من اليوم، ضمن مدينة دبي للاستوديوهات التي سترحب بالآلاف من عشاق الكتب والقراءة في المنطقة.

ومنذ تأسيسه عام 2009 بمدينة كوالالمبور في ماليزيا، قام «بيج باد وولف» بزيارة عددٍ من المدن الآسيوية على مدى العقد المنصرم، منها جاكرتا ومانيلا وسيبو وكولومبو وسيؤول ويانجون وكراتشي وبانكوك وتايبيه، ليحط رحاله مجدداً في الإمارات العربية المتحدة، ويعلن عن انطلاقة دورته الثانية في دبي بعد أسبوع واحد فقط من اليوم. ويأتي افتتاح معرض «بيج باد وولف» في أعقاب النجاح اللافت الذي حققه العام الماضي، حيث استقطب ما يزيد على 150 ألف زائر من عشاق الكتب وهواة المطالعة.

ويقدّم معرض «بيج باد وولف» ما يزيد على ثلاثة ملايين كتاب جديد باللغة الإنجليزية من جميع الفئات مع حسومات مجزية بنسبة 50 إلى 80% من أسعار التجزئة المتاحة في متاجر الكتب. ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار على مدار 24 ساعة لمدة 11 يوماً متتالياً بدءاً من الساعة 9 صباحاً في يوم الخميس 10 أكتوبر، وحتى اختتام فعالياته عند الساعة 11:59 ليلاً من يوم الأحد 20 أكتوبر.

كما يمكن للآلاف من عشاق الكتب ومُحبي القراءة زيارة الموقع الإلكتروني ليحظوا بفرصة الفوز بتذاكر دخول حصرية إلى الفعالية المخصصة لكبار الشخصيات في يوم الأربعاء 9 أكتوبر، اليوم السابق لافتتاح المعرض رسمياً أمام العامة.

وفي هذا الصدد، صرّح محمد العيدروس، الشريك الإداري لدى شركة «إنك ريدبل» لتجارة الكتب، التي تتولى تنظيم معرض «بيج باد وولف» في دبي: «قمنا بإتاحة العديد من المسابقات على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض، مما يتيح للجماهير فرصة قيّمة للفوز بتذاكر دخول حصرية إلى فعالية ما قبل الافتتاح المخصصة لكبار الشخصيات، حيث يتيح يوم كبار الشخصيات للضيوف فرصة التفرّد بخيارات كتبهم المفضّلة قبل توافد الحشود خلال الأيام الأولى من المعرض».