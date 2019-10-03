أوبرا «عايدة» تعود إلى الأقصر

المصدر: القاهرة - البيان

يحتضن معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر- جنوب مصر، أوبرا عايدة في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة دولية على مختلف دول العالم، لإبراز دور مصر المحوري في تنشيط السياحة، ويأتي هذا بعد توقف وغياب لمدة تمتد إلى 20 عاماً.

وتؤكد عودة "عايدة" للأقصر على دور مصر العالمي باعتبارها تحوي ثلث آثار العالم، فضلاً عن أن مصر مهد الحضارة وأرض التاريخ والحضارة، وفق تأكيدات صفية أحمد سفيرة وأحد منسقي الأوبرا. وأضافت: إن تنظيم أوبرا عايدة بالأقصر رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان..وتشهد طفرة في كافة المجالات سواء اقتصادية أو سياحية أو أمنية.

وأشارت منسقة الأوبرا إلى أن عودة "عايدة" للأقصر نقطة انطلاق قوية لعودة السياحة إلى معدلها الطبيعي وتوصيل رسالة للعالم أن مصر أرض الكنانة ومهد الحضارة دولة قوية.