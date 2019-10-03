الدار المصرية اللبنانية تدعو للمشاركة في ورشة للرواية القصيرة

المصدر: القاهرة- البيان

أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن فتح باب التقدم لورشتها الأدبية الرابعة والتي سيكون موضوعها الرواية القصيرة (النوفيلا). الورشة مجانية، تشرف عليها الناشرة نورا رشاد ويديرها الروائي طارق إمام.وأشارت الدار إلى أن الورشة ستشمل تدريس المناحي المختلفة لفن النوفيلا، تاريخياً وجمالياً وتقنياً، عبر ثلاثة محاور: محور نقدي نظري وآخر نقدي تطبيقي يتيح تحليل عدد من أبرز النماذج في هذا الفن عالمياً وعربياً في سياقاتها الثقافية والجمالية، بالتوازي مع محور إبداعي يهدف لخلق مشاريع روائية خاصة بالمشاركين في الورشة.

وقررت الدار اختيار المنضمين من خلال تحكيم نماذج إبداعية سردية، بحد أقصى ألف كلمة، على ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً في أول نوفمبر 2019.