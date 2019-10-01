لطيفة بنت محمد : رؤية دبي الثقافية الجديدة إيذان ببدء حركة تطويرية شاملة للمشهد الإبداعي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم لرؤية دبي الثقافية الجديدة يأذن ببدء حركة تطويرية شاملة للمشهد الإبداعي في الإمارة، وانطلاقة قوية نرسّخ بها مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وملتقى رئيس للمواهب المبدعة.

وأضافت: " فيزا طويلة الأمد للمبدعين، ومنطقة حرة للإبداع في القوز ومهرجان للاحتفاء بثقافات الشعوب وموسم عالمي للآداب، بين 17 مبادرة هدفها إثراء الحركة الإبداعية وتأكيد المكانة الرائدة لدبي ودولة الإمارات في الأوساط الثقافية العربية والعالمية ".

وسنعمل في إطار الرؤية الجديدة على مضافرة الجهود ومد جسور التعاون مع كل من يملك المقومات الداعمة لأهدافها لتفعيل منظومة عمل جماعية تحقق الغايات الاستراتيجية المرجوة نحو إحداث حراك ثقافي واسع النطاق وإيجابي الأثر.