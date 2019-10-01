محمد بن راشد يطلق رؤية ثقافية جديدة لدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " اليوم الثلاثاء اجتماعا لهيئة الثقافة بدبي .

وقال سموه أنه تم خلال الاجتماع إطلاق رؤية ثقافية جديدة لدبي التي تمتلك أصولا تؤهلها لتكون وجهة وحاضنة ثقافية عالمية، موضحا أن لدينا 6000 شركة معنية بالثقافة والفن..وخمسة مجمعات ابداعية و 20 متحفا ، وأكثر من 550 فعالية ثقافية سنوية تجتذب الملايين ..نحتاج رؤية جديدة تنسق وتوحد الجهود.

وأضاف : خلال الاجتماع مع فريق الشيخة لطيفة بنت محمد رئيسة الهيئة أقررنا الرؤية الجديدة ومجموعة من المبادرات ... أقررنا أول فيزا ثقافية طويلة الأمد للمبدعين ..واعتمدنا منطقة حرة للمبدعين والفنانين في القوز ..واعتمدنا موسما عالميا للآداب يضم معرض كتاب ومؤتمرات وفعاليات تستقطب 2 مليون زائر .

واعتمدنا اليوم 7 مراكز ثقافية يتم تحويلها "مدارس للحياة" نعلم فيها الأجيال الجديدة مهارات الثقافة والفن والإبداع والحياة ... واعتمدنا إطلاق هوية ثقافية معمارية لدبي تميزها عن غيرها من المدن ... وأسبوع فن عالمي من أجل الخير ... يذهب ريعه للمحتاجين ..