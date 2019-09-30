ملتقى الراوي يصدر «أثر ألف ليلة وليلة في المسرح والدراما العربية»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن معهد الشارقة للتراث «منشورات ملتقى الراوي» كتاب للباحث الصحفي ظافر جلود، بعنوان: «أثر ألف ليلة وليلة في المسرح والدراما»، تناول فيه سلسلة من الأعمال المسرحية التي اتخذت من حكايات «ألف ليلة وليلة» بناءً درامياً في المسرح والتلفزيون والسينما بعد أن غدت تلك الحكايات الضّاربة بجذورها عميقاً في التّراث الشّرقي، جزءاً لا يتجزّأ من الفولكلور العربي، واكتســت تبعاً لذلك حضوراً متزايداً في ذاكرة المثقّفين وفي أعمال أدباء عرب مرموقين، ومنهم توفيــق الحكيــم، ونجيب محفــــوظ، وسعد الله ونوس، وقاســم محمد، والفريد فرج، واهتمّ هؤلاء خاصّة بشخصيّة «شهرزاد» وبالحــذاقة التي جعلتها توفّق في ترويض جموح سلطــان جــائر ودموي.