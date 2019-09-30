مشاركة فاعلة لنادي الإمارات العلمي في الملتقى العالمي 2019

المصدر: دبي -البيان

شارك نادي الإمارات العلمي في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، في الملتقى العلمي العالمي 2019 بأبوظبي الذي عقد خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 28 سبتمبر الجاري، بتسعة مشاريع علمية ووفد من الطلاب والطالبات من إجمالي 57 دولة على مستوى العالم من المرحلة العمرية 9 سنوات إلى 25 عاماً.

ويعد الملتقى أكبر حدث يركز بشكل حصري على الإبداع العلمي للعلماء الشباب الطامحين من كل أنحاء العالم، وهو مبادرة من المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست)، وهي منظمة شبابية غير حكومية وغير ربحية ومستقلة سياسياً، تهدف إلى تطوير الثقافة العلمية بين الشباب من خلال تنظيم برامج العلوم والتكنولوجيا.