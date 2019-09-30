أحمد بن سعيد: فخورون بتطور «طيران الإمارات للآداب» وأثره الاجتماعي الإيجابي

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب: «جميعنا في مجلس المؤسسة نفتخر بما نشهده من نمو وتطور سنوي للمهرجان، وما نلحظه من التأثير الإيجابي الذي تحدثه المؤسسة والمهرجان على جميع الفئات في مجتمعنا، وعلى جميع الأعمار والثقافات».

وجاء ذلك في مناسبة الإعلان أمس عن توقيع مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، اتفاقية شراكة جديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني، تدخل بمقتضاها الشراكة طويلة الأمد بين البنك ومؤسسة الإمارات للآداب مرحلة جديدة، يغدو فيها اعتماد بنك الإمارات دبي الوطني الشريك المصرفي الرسمي، علما بأن البنك كان الراعي الرسمي لمسابقة «الشعر للجميع»، منذ سنين.

وتشير الاتفاقية الموقعة هذا الأسبوع إلى التزام البنك بالاستثمار في المواهب الإبداعية المحلية، ورعاية الثقافة الأدبية، وضمان توفر الفرص الثقافية لأصحاب الهمم. وبموجب الاتفاقية الموقعة، يصبح بنك الإمارات دبي الوطني المزود المصرفي الحصري للمهرجان، ويلتزم بدعم المؤسسة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تغيير حياة الأفراد في المجتمع، والعمل من أجل غرس محبة القراءة لدى الأجيال.

ومن جهتها، أثنت إيزابيل أبو الهول، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والرئيسة التنفيذية، ومؤسِسة «مؤسسة الإمارات للآداب» على الدور الذي يقوم به بنك الإمارات دبي الوطني في معرض تعليقها على الشراكة، وقالت: «إننا ممتنون للغاية لأصدقائنا في بنك الإمارات دبي الوطني على دعمهم المستمر.

وقد تعاونوا معنا لسنوات عديدة في مسابقتنا الرائعة «الشعر للجميع»، وكان دائماً لدينا شعور بأنه يمكننا بذل المزيد من الجهد للاستثمار في مجتمعنا. إنه لأمر رائع أن نرى منظمتين محليتين تتعاونان لجعل عالمنا أفضل، ونتطلع معاً إلى الارتقاء بشراكتنا، وتوفير إرث للأطفال، كي ينشأوا على محبة الكلمة».

فخر وقيمة

وبدوره، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بدعم «مؤسسة الإمارات للآداب» بصفته شريكاً مصرفياً رسمياً، ليخط بذلك سطراً جديداً في العلاقة الراسخة التي تجمعنا مع مهرجان طيران الإمارات للآداب.

ولطالما كان البنك داعماً رئيسياً للمهرجان على مر السنين، فقد أتاحت رعايته لمسابقة «الشعر للجميع» منصة ثمينة ومثمرة للشعراء الشباب الطموحين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل بالتأكيد دعمنا للمؤسسة في إطار مساعيها لتشجيع شباب المنطقة على تقدير الدور الجوهري الذي يلعبه الأدب».

فرصة

تقدم مسابقة بنك الإمارات دبي الوطني «الشعر للجميع» فرصة استثنائية للطلبة الموهوبين في إلقاء الشعر لتقديم قصائدهم المفضلة والتميز في إلقائهم.

وهي مسابقة مفتوحة لكافة الطلبة في دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت) المسجلين في نظام الدوام الرسمي الكامل. وتقام المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية.

وسوف يشهد مهرجان طيران الإمارات للآداب التصفيات النهائية للمسابقة ضمن فعالياته (4-9 فبراير 2020). وقد شارك في مسابقة بنك الإمارات دبي الوطني «الشعر للجميع» في العام الماضي، أكثر من 400 مؤد، من الفئتين العمريتين، (8-13) و(14-18).